Замглавы представительства МВД РФ найден мертвым в Ереване

В Ереване на рабочем месте скончался заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев.

Как передает Day.Az, эту информацию подтвердили армянским СМИ в представительстве.

Ему было 37 лет. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.