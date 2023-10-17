https://news.day.az/world/1607310.html Замглавы представительства МВД РФ найден мертвым в Ереване
Замглавы представительства МВД РФ найден мертвым в Ереване
В Ереване на рабочем месте скончался заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев.
Как передает Day.Az, эту информацию подтвердили армянским СМИ в представительстве.
Ему было 37 лет. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре