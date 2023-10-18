В Сети появилось видео с заложницей ХАМАС

В Сети было опубликовано видео, предположительно, с 21-летней Мией Шем, гражданкой Франции и Израиля, которая попала в плен к ХАМАС на фестивале электронной музыки Nature Party. Кадры с девушкой были размещены в Twitter-аккаунте Aalbafella1, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На ролике Шем рассказывает, что во время ЧП на фестивале получила тяжелую травму руки. Представители ХАМАС отвезли ее в сектор Газа, где после ей провели операцию.

"Там (в Газе) мне сделали трехчасовую операцию, обо мне позаботились, предложили лекарства. Все в порядке, я просто прошу их вернуть меня домой, я хочу увидеть моего папу, маму и моих братьев и сестер", - заявила она.

Также участники движения ХАМАС утверждают, что находятся в контакте с семьей Мии.