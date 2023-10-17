Так выглядит подземный медицинский бункер в Израиле

Day.Az со ссылкой на Известия представляет кадры из израильской больнице Ихилов. Как отмечает корреспондент Валентин Трушнин, медицинское учреждение является одним из самых укрепленных в Тель-Авиве.

"Это, пожалуй, одна из самых укрепленных больниц Израиля. Все, что находится ниже уровня земли, а мы сейчас на минус четвертом этаже, - это одно большое бомбоубежище, в котором есть все, чтобы спасать жизни в самых сложных обстоятельствах", - уточнил Трушнин.

Так, в бункере, помимо необходимого медицинского оборудования, предусмотрена своя система вентиляции и фильтрации воздуха. Подобное строение можно по праву назвать полностью "автономным подземельем".

"То есть это автономное такое подземелье, медицинский бункер. Рассчитан на 700 мест, пока заполнен на 200. Этих людей привезли за последнюю неделю", - уточнил корреспондент.

Трушнин подчеркнул, что эти 200 человек - не жертвы атаки ХАМАС 7 октября. Лечащиеся сейчас в бункере люди - израильтяне, пострадавшие от палестинских ракетных обстрелов уже после эскалации конфликта.