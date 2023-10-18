"Огненное" ДТП в Москве, есть погибшие

Два человека погибли в "огненном" ДТП на Соловьином проезде в Москве, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. В нашем распоряжении также появились кадры с места событий.

По словам очевидцев, мужчина несся по трассе со скоростью больше 120 км в час и едва не сбил одного из пешеходов, переходящих дорогу по зебре.

После, проехав где-то 200 метров, лихач врезался в другой автомобиль, и обе машины загорелись.

"Предварительно, два человека погибли", - уточнил наш источник.

В столичном ГИБДД дополнили, что погибшие - водитель и пассажир автомобиля "Киа".