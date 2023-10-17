США готовы перебросить тысячи солдат на Ближний Восток?

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможной отправки на Ближний Восток в связи с нападением на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, но решения об их переброске пока не принималось.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

"Сегодня министр Остин перевел около 2 тыс. военнослужащих и ряд подразделений в состояние повышенной готовности, отдав приказ о подготовке к переброске, что повышает способность Минобороны быстро реагировать на меняющуюся обстановку в сфере безопасности на Ближнем Востоке. В настоящее время решения о переброске каких-либо сил не принимались", - отметила представители военного ведомства.

По ее словам, Остин "будет продолжать проводить оценку состояния [американских] сил и поддерживать тесные контакты с союзниками и партнерами" США. Кроме того, он одобрил продление сроков развертывания авианосной ударной группы Gerald Ford, которая сейчас находится в восточной части Средиземного моря. При этом Сингх не указала сроков продления.

Ранее мы писали о том, что Абдоллахиан угрожает Израилю.