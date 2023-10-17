Франция продаст Армении вооружение оборонительного характера, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Глава государства (Эммануэль Макрон - прим.) четко определил, что наша повестка - продажа оборонительного оружия, потому что наши обсуждения с Арменией именно об этом. Я не скажу более этого, но некоторые виды вооружения могут в первую очередь служить для защиты жизней и обеспечения безопасности Армении", - сказал Лекорню на обсуждении оборонного бюджета Франции в Сенате (верхней палате парламента), сообщают армянские СМИ со ссылкой на видеоматериал с заседания.

Он сообщил сенаторам, что намерен обсудить с министром обороны Армении Суреном Папикяном вопросы доработки оперативных и конкретных мер сотрудничества.