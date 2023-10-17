ЦАХАЛ ответил Ливану за обстрелы Израиля

Армия обороны Израиля вновь нанесла удары по территории соседнего Ливана в ответ на обстрелы противотанковыми ракетами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении армейской-пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Некоторое время назад было получено сообщение об обстреле противотанковыми ракетами израильского населенного пункта Зарит, расположенного возле ливано-израильской границы. Армия обороны Израиля ведет ответный артиллерийский огонь по предполагаемым районам запуска снарядов", - говорится в сообщении.