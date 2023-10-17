https://news.day.az/world/1607371.html Шольц прибыл в Израиль
Шольц прибыл в Израиль
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, в аэропорту канцлера Шольца встречал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
В рамках визита Шольц встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и другими официальными лицами.
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