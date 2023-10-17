Шольц прибыл в Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, в аэропорту канцлера Шольца встречал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

В рамках визита Шольц встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и другими официальными лицами.