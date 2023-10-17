Шольц и Нетаньяху выступили с совместным заявлением

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступили с совместным заявлением.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Haaretz.

Шольц заявил, что "Сегодня здесь, в Израиле, в этой сложной ситуации важно четко заявить: история Германии и наша ответственность, вытекающая из Холокоста, делают нашей задачей обеспечение существования и безопасности Израиля".

Канцлер ФРГ также предупредил "всех остальных игроков не вступать в этот конфликт", поскольку это было бы "большой и непростительной ошибкой".

"В трудные времена у Германии есть только одно место - поддержать Израиль", - сказал он, добавив, что "Израиль имеет право, основанное на международном праве, защищать себя и бороться с терроризмом. Каждая страна обязана защищать себя и своих граждан".

Нетаньяху в свою очередь заявил, что "ХАМАС - это новые нацисты. Хамас - это ИГИЛ, и в некотором смысле даже хуже, чем ИГИЛ. Мир должен поддержать Израиль".