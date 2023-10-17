https://news.day.az/world/1607401.html Не менее 500 человек погибли в результате авиаудара в секторе Газа - ВИДЕО
Не менее 500 человек погибли в результате авиаудара в секторе Газа - ВИДЕО
Не менее 500 человек погибли в результате авиаудара по больнице на территории сектора Газа, передает Day.Az.
Сообщается, что военные Израиля проверяют данные об инциденте. Как сказал представитель израильской армии Даниэль Хагари, в случае получения данных об ударе, публика будет проинформирована.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил трехдневной траур в связи с ударом по больнице.
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