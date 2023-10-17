Не менее 500 человек погибли в результате авиаудара в секторе Газа

Не менее 500 человек погибли в результате авиаудара по больнице на территории сектора Газа, передает Day.Az.

Сообщается, что военные Израиля проверяют данные об инциденте. Как сказал представитель израильской армии Даниэль Хагари, в случае получения данных об ударе, публика будет проинформирована.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил трехдневной траур в связи с ударом по больнице.