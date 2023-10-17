https://news.day.az/world/1607402.html Махмуд Аббас объявил трехдневный траур
Махмуд Аббас объявил трехдневный траур
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил в ПА трехдневный траур из-за взрыва в больнице Аль-Мамадани в центре Газы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя минздрава Газы.
В эти дни палестинские флаги будут приспущены.
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