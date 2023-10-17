Махмуд Аббас объявил трехдневный траур

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил в ПА трехдневный траур из-за взрыва в больнице Аль-Мамадани в центре Газы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя минздрава Газы.

В эти дни палестинские флаги будут приспущены.