Страны Персидского залива выделят гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Страны-члены Совета сотрудничества стран Персидского залива выделят средства на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа, сказал генеральный секретарь организации Джассим Мухаммед аль-Будайви, передает Day.Az.

Отмечается, что совет министров организации подтвердил решимость усилить операцию по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа.

По его словам, принято решение об оказании экстренной гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов США.