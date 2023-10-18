https://news.day.az/world/1607407.html Страны Персидского залива выделят гуманитарную помощь жителям сектора Газа
Страны Персидского залива выделят гуманитарную помощь жителям сектора Газа
Страны-члены Совета сотрудничества стран Персидского залива выделят средства на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа, сказал генеральный секретарь организации Джассим Мухаммед аль-Будайви, передает Day.Az.
Отмечается, что совет министров организации подтвердил решимость усилить операцию по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа.
По его словам, принято решение об оказании экстренной гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре