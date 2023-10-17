"Исламский джихад" несет ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа

Мощный взрыв в больнице сектора Газа стал результатом неудачного запуска ракеты с территории палестинского анклава, сообщает пресс-служба израильской армии, передает Day.Az.

Было отмечено, что ответственность за это несет организация "Исламский джихад".

"Согласно разведданным из различных источников указывает на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, попавшей в больницу в секторе Газа", - сообщили в армии.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.