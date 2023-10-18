США отправили в Израиль самолеты с военной помощью

США отправили в Израиль пять самолетов С-17 с военной помощью.

Как сообщает Day.Az, об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"На сегодняшний день было совершено пять вылетов самолетов С-17, которые успешно доставили различную помощь в области военной безопасности в Израиль", - сказала она.

Сингх добавила, что рейсы осуществлялись с 12 по 16 октября. Она также отметила, что подобные поставки будут и дальше продолжаться.