https://news.day.az/world/1607412.html США отправили в Израиль самолеты с военной помощью
США отправили в Израиль самолеты с военной помощью
США отправили в Израиль пять самолетов С-17 с военной помощью.
Как сообщает Day.Az, об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"На сегодняшний день было совершено пять вылетов самолетов С-17, которые успешно доставили различную помощь в области военной безопасности в Израиль", - сказала она.
Сингх добавила, что рейсы осуществлялись с 12 по 16 октября. Она также отметила, что подобные поставки будут и дальше продолжаться.
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