https://news.day.az/world/1607413.html Байден отложил поездку в Иорданию
Байден отложил поездку в Иорданию
Президент США Джо Байден отменил поездку в Иорданию после визита в Израиль.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-пул Белого дома со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Поводом к отмене визита может быть недавний ракетный обстрел больницы в секторе Газа с сотнями погибших. Произошедшее спровоцировало многотысячные митинги мусульман в поддержку Палестины, в том числе и в самой Иордании. В то же время, о причинах отмены визита Байдена в Амман - не сообщается.
Напомним, ракетный удар по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни не менее 800 местных жителей.
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