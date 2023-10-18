Байден отложил поездку в Иорданию

Президент США Джо Байден отменил поездку в Иорданию после визита в Израиль.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-пул Белого дома со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Поводом к отмене визита может быть недавний ракетный обстрел больницы в секторе Газа с сотнями погибших. Произошедшее спровоцировало многотысячные митинги мусульман в поддержку Палестины, в том числе и в самой Иордании. В то же время, о причинах отмены визита Байдена в Амман - не сообщается.

Напомним, ракетный удар по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни не менее 800 местных жителей.