ИГ взяло за себя ответственность за теракт в Брюсселе

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителей группировки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теракт произошел 16 октября. Радикальный исламист открыл огонь по людям, одетым в форму сборной Швеции по футболу. Два человека не выжили, еще несколько получили ранения.

Террорист записал видео, в котором заявил о своей принадлежности к ИГ. Полиция Бельгии ликвидировала подозреваемого в нападении на граждан в одном из столичных кафе. У него нашли оружие, с помощью которого было совершено нападение.