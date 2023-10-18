https://news.day.az/world/1607416.html ИГ взяло за себя ответственность за теракт в Брюсселе
ИГ взяло за себя ответственность за теракт в Брюсселе
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе.
Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителей группировки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Теракт произошел 16 октября. Радикальный исламист открыл огонь по людям, одетым в форму сборной Швеции по футболу. Два человека не выжили, еще несколько получили ранения.
Террорист записал видео, в котором заявил о своей принадлежности к ИГ. Полиция Бельгии ликвидировала подозреваемого в нападении на граждан в одном из столичных кафе. У него нашли оружие, с помощью которого было совершено нападение.
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