Си Цзиньпин доволен отношениями с Россией

Политическое взаимное доверие между Китаем и Россией неуклонно углубляется. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие", - сказал он.

Он также сообщил, что товарооборот КНР и РФ вышел на исторические рекорды. "Двусторонний товарооборот вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в $200 млрд", - сказал председатель КНР. "С удовлетворением отмечаю, что правительства, министерства и ведомства, а также регионы Китая и России напряженно работают над реализацией достигнутых нами договоренностей", - добавил Си Цзиньпин.

Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием, отметил Си Цзиньпин. "Мы готовы сообща с российскими партнерами, четко понимая историческую тенденцию и следуя веяниям мирового развития, непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество необходимым в новую эпоху содержанием во имя развития и процветания", - сказал китайский лидер, напомнив также, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипотношений между странами.

Участие Путина в форуме "Один пояс - один путь" в третий раз демонстрирует поддержку Россией инициативы, отметил лидер КНР. "Господин президент, вы уже в третий раз принимаете участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь", что демонстрирует поддержку российской стороной данной инициативы", - сказал он. "За 10 лет, с 2013 года, мы с вами, господин президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В возглавляемую Путиным делегацию также вошли два вице-премьера - Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, центробанка и других ведомств. В числе представителей бизнеса - руководители "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и многие другие.