Хезболлах объявила "день гнева" против Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" объявило среду 18 октября "днем беспрецедентного гнева" в знак протеста против удара по больнице в Газе, в которой, по мнению движения, виноват Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, "Хезболлах" призвал своих сторонников по всему миру выходить на антиизраильские акции протеста. Ранее к демонстрациям против еврейского государства призвал также глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Он обратился к палестинцам, особенно проживающим на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, с требованием выходить на улицы в знак протеста. Глава политбюро ХАМАС также призвал Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и правозащитные организации осудить действия Израиля.

Один из участников акции у посольства США в Бейруте Мухаммед Шукейр заявил корреспонденту ТАСС, что демонстрации гнева будут проведены в среду у всех посольств стран Евросоюза в Бейруте. "На Западе должны понять, что арабские народные массы поддерживают палестинцев и их борьбу за свои законные права, - сказал он. - Израильской оккупации должен быть положен конец раз и навсегда".

Ранее мы писали о том, что Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа.