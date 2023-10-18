ЦАХАЛ опубликовал ролик о своей непричастности к удару по больнице в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала кадры из дрона, которые, по их мнению, доказывают, что смертоносный взрыв в госпитале Аль-Ахли в секторе Газа не был вызван их боеприпасами, которые оставили бы большую воронку, передает в среду Day.Az.

Представляем вашему вниманию данные кадры: