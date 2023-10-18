Армянская чиновница попалась на коррупции

Уголовное дело экс-министра культуры Армении Асмик Погосян направлено в суд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура страны.

Согласно сообщению, Погосян, занимавшая в 2012-2016 годах пост министра культуры Армении, злоупотребила служебными полномочиями и совершила действия, нанесшие ущерб интересам государства.

Уголовное дело против Погосян было возбуждено 27 сентября этого года. Ее обвинили в участии в преступной группе, которую возглавлял бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян, и в хищении государственных средств в крупном размере. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.