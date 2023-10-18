Хакан Фидан о возможном разрыве отношений США с ближневосточным регионом
Моральное превосходство, которое США имели на Ближнем Востоке, невероятно пострадало, возможен окончательный разрыва их отношений с регионом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
Говоря об отправке американского авианосца в Восточное Средиземноморье, он пояснил, что ситуация не новая, и США могли наметить тактические и стратегические цели исходя из своих потребностей.
По мнению Фидана, Вашингтон хочет, таким образом, иметь сдерживающий фактор на случай, если в конфликт на стороне палестинцев вступит еще одна сторона.
"Похоже, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине. В какой степени Америка пойдет на это, пока неясно. На первом этапе они поддерживают Израиль всеми видами боеприпасов и так далее", - привел слова Фидана телеканал TRT Haber.
Турецкий министр также отметил, что "моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало" и "возможно, США находятся накануне окончательного разрыва".
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