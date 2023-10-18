Пропалестинские протестующие прорываются в Белый дом

Пропалестинские протестующие пытались прорваться в Белый дом, чтобы "заставить Байдена подтолкнуть Израиль к прекращению огня и геноцида в секторе Газа".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Мы здесь, потому что знаем о гуманитарной катастрофе, массовое насилие в Секторе Газа не предотвратит новое насилие и не излечит нашу боль", - заявляет одна из протестующих.