https://news.day.az/world/1607472.html Пропалестинские протестующие прорываются в Белый дом - ВИДЕО
Пропалестинские протестующие прорываются в Белый дом - ВИДЕО
Пропалестинские протестующие пытались прорваться в Белый дом, чтобы "заставить Байдена подтолкнуть Израиль к прекращению огня и геноцида в секторе Газа".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Мы здесь, потому что знаем о гуманитарной катастрофе, массовое насилие в Секторе Газа не предотвратит новое насилие и не излечит нашу боль", - заявляет одна из протестующих.
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