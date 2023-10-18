Трамп нашел виновного в усилении Ирана и его прокси

Слабость президента США Джо Байдена и его политика на Ближнем Востоке привели к усилению позиций Ирана и радикального палестинского движения ХАМАС в регионе, считает экс-президент Дональд Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение бывший американский лидер выразил в колонке для журнала Newsweek.

"Иран знал, что Байден мягок, глуп, и им легко помыкать, с момента, когда он вступил на свой пост", - написал Трамп. По его мнению, каждый шаг политики Байдена "наделял силой и смелостью врагов США во всем мире", в том числе Иран и ХАМАС.

Экс-президент США полагает, что за время президентства Байдена Иран заработал более $80 млрд на экспорте нефти. Он утверждает, что Тегеран использует эти средства для "финансирования террористической сети по всему миру".

Трамп, намеренный бороться за высший государственный пост США в 2024 году, отметил, что в случае его возвращения в Белый дом Вашингтон будет "поддерживать Израиль на 100%" и окажет еврейскому государству поддержку в "разгроме, ликвидации и полном уничтожении" ХАМАС. Республиканец также заявил, что под его руководством США прекратят финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое, по его мнению, "десятилетиями способствует разжиганию конфликта".

Ранее мы писали о том, что Трамп желает отставки Нетаньяху.