Полиция применила слезоточивый газ по протестующим в Мозамбике

30-миллионный Мозамбик охвачен протестами после публикации итогов местных выборов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В столице Мозамбика Мапуту и других городах полиция по охране общественного порядка применила слезоточивый газ по протестующим, которые утверждают, что местные выборы на прошлой неделе были сфальсифицированы в пользу правящей партии "Фрелимо".

Президентские выборы в Мозамбике пройдут через год.