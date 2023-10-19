https://news.day.az/world/1607484.html Полиция применила слезоточивый газ по протестующим в Мозамбике - ВИДЕО
Полиция применила слезоточивый газ по протестующим в Мозамбике - ВИДЕО
30-миллионный Мозамбик охвачен протестами после публикации итогов местных выборов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В столице Мозамбика Мапуту и других городах полиция по охране общественного порядка применила слезоточивый газ по протестующим, которые утверждают, что местные выборы на прошлой неделе были сфальсифицированы в пользу правящей партии "Фрелимо".
Президентские выборы в Мозамбике пройдут через год.
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