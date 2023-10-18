Глава ВОЗ призвал разблокировать поставки медицинских средств в Газу

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал немедленно предоставить возможность для поставок медицинских средств в сектор Газа. На четыре дня направленные ВОЗ медицинские материалы "застряли на границе", написал он в социальной сети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы нуждаемся в немедленном доступе, чтобы начать жизненно важные поставки", - отметил Гебрейесус. "На четыре дня поставки ВОЗ застряли на границе", - сообщил он, добавив, что каждая секунда промедления приводит к потере человеческих жизней.

Глава ВОЗ призвал к "прекращению насилия со всех сторон"