В Иордании назвали причину отмены саммита в Аммане

Иордания приняла решение об отмене четырехстороннего саммита - Иордания, США, Египет, Палестина - в Аммане по конфликту между ХАМАС и Израилем после консультаций с США, заявил глава иорданского МИД Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что встреча вряд ли привела бы к урегулированию ситуации в регионе, передает Day.Az.

"Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит <...> потому что это не сможет остановить войну прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Он добавил, что срыв саммита отчасти связан с продолжением атак Израиля по сектору Газа, в особенности с ударом по больнице. Ас-Сафади подчеркнул, что Иордания призывает мировое сообщество положить конец этой войне.