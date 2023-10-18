https://news.day.az/world/1607499.html Шольц призывает не торопиться с выводами об ударе по больнице в Газе
Шольц призывает не торопиться с выводами об ударе по больнице в Газе
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обстоятельства удара по больнице Аль-Ахли в Газе, вследствие которого погибли сотни человек, пока неизвестны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Мы еще не знаем, что именно случилось", - сказал он на пресс-конференции в Каире.
Одновременно с этим он добавил, что радикалы, атаковав Израиль 7 октября, "причинили страдания народу Израиля и впоследствии людям в секторе Газа".
Ранее мы писали о том, что Шольц призвал Иран не вмешиваться в ближневосточный конфликт.
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