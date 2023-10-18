Шольц призывает не торопиться с выводами об ударе по больнице в Газе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обстоятельства удара по больнице Аль-Ахли в Газе, вследствие которого погибли сотни человек, пока неизвестны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мы еще не знаем, что именно случилось", - сказал он на пресс-конференции в Каире.

Одновременно с этим он добавил, что радикалы, атаковав Израиль 7 октября, "причинили страдания народу Израиля и впоследствии людям в секторе Газа".

Ранее мы писали о том, что Шольц призвал Иран не вмешиваться в ближневосточный конфликт.