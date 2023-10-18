Рабочие устроили забастовку на строящемся к Олимпиаде объекте в Париже

Около 120 рабочих устроили забастовку на объекте, который строится к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что рабочие устроили забастовку на территории арены, которая должна принять соревнования по бадминтону и художественной гимнастике. По информации источника, рабочие требуют от работодателей официально заключить с ними контракты и предоставить им документы, которые в будущем позволят получить легальное место жительства и разрешение на работу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.