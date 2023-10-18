https://news.day.az/world/1607509.html Рабочие устроили забастовку на строящемся к Олимпиаде объекте в Париже
Рабочие устроили забастовку на строящемся к Олимпиаде объекте в Париже
Около 120 рабочих устроили забастовку на объекте, который строится к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что рабочие устроили забастовку на территории арены, которая должна принять соревнования по бадминтону и художественной гимнастике. По информации источника, рабочие требуют от работодателей официально заключить с ними контракты и предоставить им документы, которые в будущем позволят получить легальное место жительства и разрешение на работу.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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