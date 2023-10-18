Нетаньяху о безоговорочной поддержке со стороны США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время вступительной речи перед встречей с президентом США Джо Байденом, прибывшим в еврейское государство с визитом, не сказал ни слова о разрушительном взрыве в больнице в Газе, приведшего к значительным жертвам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Нетаньяху подчеркивал, что, вопреки первоначальным утверждениям из арабских источников, Израиль не причастен к этому удару, а инцидент - дело рук террористов. В свою очередь Армия обороны Израиля выступила с несколькими заявлениями, в которых объясняла, что взрыв произошел в результате неудачного запуска ракеты радикалами из палестинской организации "Исламский джихад".

Нетаньяху в начале встречи с Байденом поблагодарил США за безоговорочную поддержку Израиля и призвал весь мир объединиться вокруг страны в борьбе с ХАМАС.

Ранее мы писали о том, что ХАМАС объявил о координации деятельности с Хезболлах.