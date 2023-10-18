Израиль направил материалы по удару по больнице в Газе в Совбез ООН

Израильская сторона направила имеющиеся у нее материалы по удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа в Совет Безопасности ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на онлайн-брифинге посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Мы туда переслали различные видеоматериалы, которые у нас есть, доказательства. Мы уже их переслали, чтобы использовать эти данные, когда будет заседание Совбеза [ООН]", - сказал дипломат.

Он уточнил, что еврейское государство пока не получало приглашения принять участие в Совбезе в связи с событиями в Газе, но при соответствующем приглашении израильская делегация примет в нем участие.