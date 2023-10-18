https://news.day.az/world/1607554.html Израиль запретил военным наносить удары по Газе во время визита Байдена - СМИ
Израиль запретил военным наносить удары по Газе во время визита Байдена - СМИ
Правительство Израиля запретило военным наносить удары по сектору Газа во время визита президента США Джо Байдена. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в силах безопасности.
В то же время, по ее данным, если Армия обороны Израиля будет вынуждена атаковать ракетные установки и террористов ХАМАС, эти действия не подпадут под запрет властей.
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