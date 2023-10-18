Израиль запретил военным наносить удары по Газе во время визита Байдена

Правительство Израиля запретило военным наносить удары по сектору Газа во время визита президента США Джо Байдена. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в силах безопасности.

В то же время, по ее данным, если Армия обороны Израиля будет вынуждена атаковать ракетные установки и террористов ХАМАС, эти действия не подпадут под запрет властей.