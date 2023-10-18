Американский кинорежиссер Квентин Тарантино посетил военную базу на юге Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает DailyMail.

Кинематографист прибыл на место, чтобы "поднять боевой дух" армии страны, а также пообщался с военнослужащими государства и сфотографировался с ними.

Как отмечает издание, последние два года режиссер проживал в столице Израиля городе Тель-Авиве вместе со своей супругой и двумя детьми.

В сентябре сообщалось, что актер Джон Траволта может появиться в последнем фильме Квентина Тарантино "Кинокритик".