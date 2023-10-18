Французские аэропорты заминировали

Во Франции в шести аэропортах провели с утра эвакуацию из-за угрозы минирования, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Эвакуации проводили в аэропортах Лилля, Брона, Ниццы, Нанта, Тулузы и Бовэ, там прошли тщательные проверки с участием взрывотехников. К моменту публикации новости на сайте BFMTV на отдельных предприятиях проверки продолжались и ни один из аэропортов не возобновил отправку рейсов, а пассажиров прибывающих рейсов просили ждать в самолете завершения проверки или же высаживали, не перевозя в здание аэровокзала.

BFMTV уточняет, что в аэропорт Лилля поступило электронное письмо с угрозой взрыва, а в аэропорту Ниццы эвакуация прошла после того, как там обнаружили бесхозный предмет багажа.

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