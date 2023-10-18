https://news.day.az/world/1607570.html Извержение вулкана в России - ВИДЕО
Извержение вулкана в России - ВИДЕО
Огромный столб пепла выбросил вулкан Безымянный на Камчатке, его высота достигает 12-15 км.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Авиации запрещены полеты рядом с вулканом, объявлен "красный" уровень опасности. Сейчас пепловое облако размером 36х36 км перемещается на северо-восток и накрыло поселки Ключи и Козыревск. Пепел оседает на домах и окнах местных жителей, власти призвали людей оставаться дома, отменены занятия в школах.
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