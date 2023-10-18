Извержение вулкана в России

Огромный столб пепла выбросил вулкан Безымянный на Камчатке, его высота достигает 12-15 км.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Авиации запрещены полеты рядом с вулканом, объявлен "красный" уровень опасности. Сейчас пепловое облако размером 36х36 км перемещается на северо-восток и накрыло поселки Ключи и Козыревск. Пепел оседает на домах и окнах местных жителей, власти призвали людей оставаться дома, отменены занятия в школах. 