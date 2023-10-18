Цена доставки российской нефти в Индию резко выросла

Стоимость фрахта танкеров для поставок российской нефти в Индию из портов Балтийского моря выросла в среднем в полтора раза только за последнюю неделю. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их данным, все больше судовладельцев покидают рынок из-за первых санкций США против судов, которые везут сырье с нарушением правил ценового потолка. В результате оставшиеся на маршруте танкеры поднимают цены. Если до санкций рейс обходился в 4,5-4,8 миллиона долларов, то в понедельник ставки выросли до 7,5 миллиона долларов. Собеседники агентства считают, что рост ставок продолжится по мере усиления контроля со стороны Вашингтона.

Такая тенденция ставит под угрозу стремление Москвы снизить дисконт на свою нефть по отношению к эталонным сортам. Один из опрошенных трейдеров считает, что скидки на Urals, основной экспортный сорт для России, могут начать расти.

В последнее время дисконт стабилизировался на уровне 11-12 долларов за баррель, хотя в начале года он достигал 35-38 долларов. Затем разрыв стал постепенно снижаться, российские компании находили новых партнеров и возможности для вывоза, а большее количество перевозчиков способствовало удешевлению фрахта.