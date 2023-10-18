Австрия повысила уровень террористической угрозы

Власти Австрии повысили уровень террористической угрозы в стране до максимального значения на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал ORF со ссылкой на заявление главы МВД республики Герхарда Карнера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в среду уровень террористической угрозы был повышен "до второго высшего уровня". Отмечается, что органы безопасности республики видят "конкретную опасность и повышенный риск нападения" в Австрии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и теракта в Брюсселе.