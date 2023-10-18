Юань обогнал евро по доле в торговле через SWIFT

Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре достигла максимальных в истории 5,8 процента, благодаря чему он смог занять второе место вслед за долларом и обогнать евро, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным аналитиков, американская валюта удерживает лидерство с 84,15 процента. Отмечается, что доля доллара в торгах через SWIFT находится ниже 85 процентов, начиная с декабря 2022 года, чего до этого не случалось с начала 2018-го.

Евро и юань обменялись местами в рейтинге. Вес европейской валюты в расчетах снизился на один процентный пункт, до 5,43 процента, а китайской - прибавил в том же объеме. В топ-5 вошли также платежи через японскую иену и саудовский риал.

Как напоминает агентство, наряду со SWIFT свои альтернативы для передачи финансовых сообщений уже создали Россия, Китай и Индия.