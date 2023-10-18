Иран требует введения санкций против Израиля

Тегеран призывает мусульманские страны ввести нефтяное эмбарго и другие санкции против Израиля, а также выслать израильских послов, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на иранский МИД, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Министр иностранных дел призывает к немедленному и полному эмбарго со стороны исламских стран в отношении Израиля, в том числе - к нефтяным санкциям. Дополнением к этому должна быть высылка израильских послов в тех случаях, когда дипотношения с сионистским режимом были установлены", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В настоящий момент в саудовском городе Джидда проходит срочное заседание Организации исламского сотрудничества для обсуждения конфликта между Израилем и ХАМАС в связи с ударом по больнице в секторе Газа.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призывает сформировать команду исламских юристов для документирования потенциальных военных преступлений Израиля в секторе Газа.

Во вторник, по данным ХАМАС, по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был предположительно произведен ракетный удар, в результате которого погибли как минимум 500 мирных граждан. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что не имеет отношения к удару по больнице, и считает, что ко взрыву привел неудачный запуск ракеты движением "Исламский джихад".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

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