Ереван вносит ясность в вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС

Власти Армении не думают о выходе из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге сказал председатель постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян.

По словам Ханданяна, данный вопрос пока не обсуждался.

Власти Армении неоднократно подчеркивали, что страна не намерена выходить из ОДКБ, но в то же время ряд официальных лиц страны, в том числе, премьер-министр Никол Пашинян, высказали мнение, что "ОДКБ покидает Армению".