https://news.day.az/world/1607588.html Глава МИД Великобритании планирует посетить Ближний Восток - СМИ
Глава МИД Великобритании планирует посетить Ближний Восток - СМИ
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ближайшее время может посетить Ближний Восток.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом диписточник в британском МИД ообщаил Reuters .
Согласно источнику, Клеверли, как ожидается, посетит Египет и, возможно, Катар и Турцию.
Глава МИД Британии в ходе визита должен обсудить открытие пограничного перехода между сектором Газа и Египтом для ввоза гуманитарной помощи и выезда граждан, сообщил источник Reuters.
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