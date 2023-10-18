Глава МИД Великобритании планирует посетить Ближний Восток

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ближайшее время может посетить Ближний Восток.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом диписточник в британском МИД ообщаил Reuters .

Согласно источнику, Клеверли, как ожидается, посетит Египет и, возможно, Катар и Турцию.

Глава МИД Британии в ходе визита должен обсудить открытие пограничного перехода между сектором Газа и Египтом для ввоза гуманитарной помощи и выезда граждан, сообщил источник Reuters.