Представитель Борреля выступил с призывом к ХАМАС

Евросоюз как посредник в израильско-палестинском конфликте должен занимать уравновешенную позицию, но и ХАМАС должен прекратить атаки на Израиль, заявил на брифинге Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Один из журналистов высказал замечание, что Евросоюзу стоило бы занимать уравновешенную позицию между израильской и палестинской сторонами, в частности делегациям ЕС следовало бы посещать как Израиль, так и сектор Газа.

Евросоюз еще до атак ХАМАС против Израиля активно стремился продвигать мирный процесс в интересах израильтян и палестинцев, ответил Стано.

"Конечно, Европейский союз как посредник должен занимать уравновешенную позицию. Но нужно также, чтобы ХАМАС прекратил то, что он начал две недели назад, потому что обстрелы Израиля продолжаются. Эти беспричинные, жестокие, вызывающие сожаление атаки направлены против гражданских лиц", - продолжил он.

"Происходят похищения людей. Более 200 человек, включая детей и пожилых лиц, удерживаются в заложниках. ХАМАС должен немедленно освободить заложников, остановить террор с обстрелами израильской территории, прекратить начатое 7 октября", - заявил представитель Борреля.

По его словам, "Европейский союз не имеет партнеров в Газе просто потому, что Газа управляется ХАМАС - террористической организацией".

"ХАМАС должен отказаться от этих террористических методов. И то, что важно для нас, - это увидеть направления для решения (по прекращению конфликта - ИФ), а для этого необходимо, чтобы ХАМАС положил конец своей террористической практике, которую он применяет сегодня. И, конечно, мы не прекратим настаивать на праве Израиля защищаться в соответствии с международным правом", - резюмировал Стано.