https://news.day.az/world/1607654.html Исламский джихад нанес удар по Беэр-Шеве
Исламский джихад нанес удар по Беэр-Шеве
Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") объявила о нанесении нового ракетного удара по израильскому городу Беэр-Шева, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно сообщению, опубликованному в Телеграм-канале группировки, удар нанесен в ответ на "массовое истребление" Израилем мирных палестинцев.
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