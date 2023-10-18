Исламский джихад нанес удар по Беэр-Шеве

Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") объявила о нанесении нового ракетного удара по израильскому городу Беэр-Шева, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению, опубликованному в Телеграм-канале группировки, удар нанесен в ответ на "массовое истребление" Израилем мирных палестинцев.