Израиль потребовал извинений от ООН

Израиль требует извинений от ООН, которая годами позволяла ХАМАС строить "военную машину" в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан.

"Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете [Безопасности ООН] поспешили признать ложь подобных ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России - прим. ТАСС) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии. Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС. <...> Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванному в связи с ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Встреча проходит по инициативе России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Он назвал непостижимым тот факт, что СБ ООН до сих пор не осудил атаку ХАМАС на еврейское государство.