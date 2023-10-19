США ввели санкции против ВВС Ирана, граждан и компаний КНР

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список по Ирану и нераспространению оружия массового уничтожения иранские ВВС, семь граждан Ирана и трех граждан КНР, а также четыре иранские компании и три китайские.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении ведомства.

По мнению американских властей, внесенные в черный список лица "обеспечивали реализацию дестабилизирующих программ Ирана по разработке баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов" (БПЛА), а также "оказывали материальную поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС), Министерству обороны и логистики вооруженных сил или их подразделениям в производстве и распространении ракет и БПЛА".

"Безрассудный выбор Ирана в пользу продолжения распространения разрушительных БПЛА и других видов оружия приводит к затягиванию многочисленных конфликтов в регионах по всему миру, - утверждал в связи с введением санкций заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку. - Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры по пресечению распространения Ираном БПЛА и других видов вооружений среди деспотичных режимов и дестабилизирующих сил, и мы призываем международное сообщество поступать аналогичным образом".

"Эти санкции окажут давление на программы Ирана по разработке ракет и БПЛА, а также ограничат поставки Ираном обычных вооружений и его отношения в военной сфере с такими странами, как Венесуэла и Россия, включая поставку Ираном беспилотников, которые Москва использует против гражданских объектов в Украине", - отметил в беседе с журналистами представитель Госдепартамента высокого ранга.