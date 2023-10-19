США выделят 100 млн долларов на помощь Газе
Президент США Джо Байден объявил о выделении 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газы, передает Day.Az.
"Эти деньги пойдут на поддержку более миллиона палестинцев, перемещенных в результате конфликта, а также на удовлетворение чрезвычайных потребностей в секторе Газа", - заявил президент США.
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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