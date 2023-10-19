Протестующие ворвались в здание Конгресса США

Протестующие, призывающие к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, ворвались в одно из зданий Конгресса США.

Об этом сообщила полиция Капитолия в соцсети X, передает Day.Az.

"Проводятся задержания в здании, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США", - говорится в сообщении.

Три человека были задержаны, им предъявили обвинения в нападении на полицейского при исполнении.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.