https://news.day.az/world/1607736.html В Турции столкнулись 11 автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО
В Турции столкнулись 11 автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО
В стамбульском районе Ускюдар произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на TRT, авария произошла с участием 11 автомобилей, двух спецмашин ТОМА, предназначенных для разгона массовых акций и 2 мотоциклов.
При ДТП водитель мотоцикла получил травмы.
Из-за аварии движение по шоссе приостановлено на два часа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре