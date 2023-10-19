В Турции столкнулись 11 автомобилей, есть пострадавшие

В стамбульском районе Ускюдар произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT, авария произошла с участием 11 автомобилей, двух спецмашин ТОМА, предназначенных для разгона массовых акций и 2 мотоциклов.

При ДТП водитель мотоцикла получил травмы.

Из-за аварии движение по шоссе приостановлено на два часа.