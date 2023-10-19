Южная Корея пригрозила России санкциями

Республика Корея будет вынуждена ввести санкции вместе с западными странами против России и КНДР в случае передачи российских военных технологий Пхеньяну в обмен на боеприпасы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо в интервью агентству Yonhap и телеканалу Yonhap News TV.

"Если Россия предложит военные технологии Северной Корее, это будет представлять серьезную угрозу безопасности Республики Корея. В таком случае мы будем вынуждены обратиться вместе с США и другими странами к сильным санкциям против России и Северной Кореи", - сказал Ён Хо.

Как указывает агентство, в Сеуле считают достоверными утверждения США о торговле оружием между РФ и КНДР. "Правительство считает, что из Северной Кореи в Россию идет оружие, хотя мы и не можем публиковать детали", - сказал министр. Ранее южнокорейские СМИ и власти выступали с утверждениями, что Пхеньян якобы может попытаться получить от Москвы военные технологии взамен на боеприпасы, которые будто бы поставляются в Россию.

Ранее мы писали о том, что ЕС и Большая семерка готовятся ввести санкции против алмазного бизнеса России.