Лавров встревожен возможностью расширения ближневосточного конфликта

Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, попытки все свалить на Иран Россия считает провокационными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен", - сказал Лавров журналистам.

"Попытки все свалить на Иран мы наблюдаем и считаем их достаточно провокационными. Иранское руководство, я считаю, занимает достаточно ответственную взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны", - сказал Лавров.