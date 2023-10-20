Страны G7 обсудят запрет на импорт российских алмазов

Представители стран "Большой семерки" (G7) 19 октября обсудят альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что в рамках встречи на техническом уровне страны рассмотрят предложения со стороны Бельгии, Индии, Франции и Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC). Источники агентства подчеркивают, что для введения данного запрета до 1 января 2024 года необходимо уточнить все детали будущих ограничений уже в ноябре 2023 года.

Источники подчеркивают, что введение запрета на импорт российских алмазов буксует из-за того, что он не является прямым и будет касаться только российских алмазов, поступающих в страны G7 из-за пределов России.